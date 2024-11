Premio Bardazzi, ecco i vincitori Bracci e Fidanza protagonisti al Pin

Silvia Bracci, laureata in Scienze chimiche, e Federico Fidanza, laureato in Giurisprudenza, sono i vincitori della 20ª edizione del premio di studio "Alberto Bardazzi", istituito presso il Pin e destinato a due laureati magistrali dell’Ateneo fiorentino. A Bracci e Fidanza andrà un riconoscimento di 5mila euro ciascuno. La proclamazione è avvenuta ieri nel corso della cerimonia nell’Aula magna "Maurizio Fioravanti" di piazza Ciardi, aula tra l’altro rimessa a nuovo negli arredi e nella strumentazione tecnologica, e inaugurata proprio ieri. Oltra alla sindaca Bugetti e alla rettrice Petrucci sono intervenuti la presidente del Pin Daniela Toccafondi, il presidente del Rotary Club Prato "Filippo Lippi" Massimo Mancini e Beatrice Bardazzi, moglie di Alberto Bardazzi, l’imprenditore tessile di Prato e socio del Club, scomparso nel 2003, a cui è intitolato il premio. Bracci si è laureta in scienze chimiche con 110 e lode con una tesi dal titolo: "Ottimizzazione degli step critici nella sintesi totale dell’Insulina estere tramite Native Chemical Ligation come putativo profarmaco". Fidanza ha conseguito una laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza con 110 e lode e plauso della commissione alla carriera, con una tesi dal titolo "L’intelligenza artificiale come supporto del consiglio di amministrazione alla luce dell’AI Act".