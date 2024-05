Premio all’eccellenza. Diciotto borse di studio agli studenti più bravi

Il Rotary Club Filippo Lippi assegna il 28° Premio Studenti nato nel 1997 per volontà dell’allora presidente Maurizio Betti, per valorizzare l’eccellenza e il merito della formazione scolastica. In questa edizione sono stati assegnati ai 18 studenti più brillanti l’ambìto premio dopo averlo conferito a circa 390 ragazzo nel corso degli ultimi 27 anni. Il premio consiste in una borsa di studio di 520 euro assegnata agli studenti dell’ultimo anno di ciascuno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Prato, che, a insindacabile giudizio dei dirigenti scolastici dei vari istituti, sono risultati i più meritevoli in considerazione sia dei risultati conseguiti sua del rendimento durante tutto il corso di studio.

Ecco i premiati: Noemi Chiostri - Liceo delle Scienze Umane e Musicale “G.Rodari”;

- Sofia Albanese, classico Cicognini; Jacopo Guerzoni Convitto Cicognini; Leonardo Grasso scientifico Copernico; Gaia Senatore, linguistico Livi; Alessio Amedeo Castronovo biomedico Livi; Niccolò Cosci, Dagomari; Clara Fang, Commerciale Dagomari; Anastasia Chechi, scientifico Gramsci-Keynes; Aurel Muka indirizzo costruzioni Gramsci-Keynes; Chiara Giachi, indirizzo turistico Gramsci-Keynes; Laura Boncompagni, Buzzi; Thomas Rizzo, Datini; Giovanni Graziano, Conservatorio San Niccolò; Lorenzo Martini, Marconi; Valentina Hu, indirizzo grafico Marconi; Silvia Sun, artistico Brunelleschi; Lisa Giambastiani, indirizzo sportivo liceo Vinci.

"Il premio – dichiara il presidente Marco Giusti - assume anche un valore di stimolo affinché i giovani, all’inizio della loro carriera, possano raggiungere nuovi e più impegnativi traguardi".