Pratofutura si ’rinnova’ a 40 anni. Un logo con i simboli della città

Il traguardo dei 40 anni di Pratofutura Associazione Culturale, celebrato nella splendida cornice della Fattoria di Celle, del compianto Giuliano Gori, il 4 luglio 2023, non ha fermato il presidente Marco Ranaldo, il consiglio e l’assemblea dei soci dal progettare nuovi cambiamenti per rendere sempre più vicina, presente e attuale questa realtà. Tra i cambiamenti anche un nuovo disegno dell’Associazione che, nello spirito di un rinnovamento e un ringiovanimento, ha deciso di modificare il proprio logo. Il nuovo simbolo che richiama comunque il blu, colore centrale nello spirito dell’Associazione, rappresenta adesso, seppur in maniera stilizzata ma riconoscibile, le tre anime di Prato (quella sociale, quella storica e quella industriale). Con i contorni bianchi che mettono in rilievo le figure si riconoscono il Castello dell’Imperatore (la storia), la facciata del Duomo con il pulpito di Donatello (la fede) e le fabbriche, simbolo della città del tessile (il lavoro). "Un nuovo logo – afferma Ranaldo – significa dare un nuovo assetto all’Associazione, a una realtà che è presente da più di 40 anni e che continua a dare il proprio apporto allo sviluppo di Prato".