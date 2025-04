Prato, Ugo De Vita celebra l'arte di Donatello a Palazzo Pretorio

Prato, 14 aprile 2025- Un evento tra arte, teatro e poesia al Museo di Palazzo Pretorio, in programma giovedì 17 aprile alle 17:30: protagonista, l’autore, attore e docente universitario Ugo De Vita, con un suo personale e originale omaggio a Donatello e alla sua arte. Reduce dall’esperienza del suo Caravaggio in versi, incoraggiata da critici e storici d’arte quali Strinati, Sgarbi e Daverio, che ha riscosso favore di pubblico e critica in molte città e italiane e all’estero, De Vita rinnova il connubio tra poesia e arte, stavolta dinnanzi al tabernacolo di Donatello. Il Tabernacolo di Donatello in versi, ideato e messo in scena da Ugo De Vita - che torna nel museo pratese dopo il successo della sua recente performance dedicata a Pier Paolo Pasolini - non è uno spettacolo, non ci sono scene, né costumi: piuttosto è un evento, in un tempo unico, legato essenzialmente alla “voce” e al “logos”. L’idea coinvolge i partecipanti, che possono godere delle suggestioni che la declamazione della poesia può evocare di fronte ad un'opera d'arte, affinché possa essere apprezzata non solo visivamente, ma anche attraverso le emozioni e le riflessioni suscitate dal componimento in versi. Protagonista dell’evento, La Madonna col Bambino tra due angeli e profeti, capolavoro giovanile dell’artista rinascimentale (custodito nella sala del Museo di Palazzo Pretorio dedicata alla scultura del Quattrocento): un tabernacolo in terracotta, realizzato tra il 1415 e il 1420, che racchiude molti elementi dello stile tipico dello scultore, che diventa così nucleo descrittivo di un poemetto in endecasillabi e settenari, che Ugo De Vita offrirà ai visitatori-spettatori in un evento unico nel suo genere. La quota di partecipazione è di 4 euro a partecipante; è consigliata la prenotazione alla mail [email protected].