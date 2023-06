Prato, torna "Il Festival dei diritti": le iniziative nel giardino di Palazzo Buonamici

Prato, 21 giugno 2023 - Sette serate per parlare di diritti a tutto tondo, attraverso dibattiti, libri, rappresentazioni teatrali e audiovisive. Dal 23 giugno al 2 agosto, il giardino di Palazzo Banci Buonamici farà da teatro a “Il Festival dei diritti”, l’importante appuntamento organizzato dal Centro antidiscriminazione della Provincia di Prato, l’organismo teso alla tutela di persone vittime di discriminazioni, attivo sul territorio dal 2013. Protagoniste nove associazioni, ossia Cieli Aperti aps, Alice Cooperativa Sociale, SED Cooperativa per i servizi per l’educazione digitale, CEIS, Associazione Senza veli sulla lingua, UISP Comitato territoriale di Prato, Associazione Metropopolare, Arcigay Prato Pistoia l'Asterisco.

Il programma

Il calendario degli appuntamenti verrà inaugurato venerdì 23 giugno alle 17:30 dal dibattito organizzato dalla Cooperativa sociale CEIS dal titolo “Il diritto alla salute mentale”, supportato da proiezioni interattive. Il venerdì successivo, dalle 18 avrà luogo la presentazione del libro “Bagasc” dell’autrice Alessandra Cotoloni, a cura dell’Associazione Senza veli sulla lingua. Un romanzo che narra la storia di un ragazzino di Carrara, del suo rapporto con le Alpi Apuane e con la sua famiglia di cavatori attraverso 30 anni di storia, che ripercorrono le più importanti battaglie in tema di diritto del lavoro. Alle 21:30 ecco invece un incontro curato dall’Associazione Metropopolare, che dal 2008 conduce un progetto di ricerca, formazione e produzione teatrale all’interno del carcere di Prato, coinvolgendo professionisti dello spettacolo, detenuti ed ex detenuti. L’incontro affronterà il tema della detenzione e dei diritti dei detenuti, attraverso l’esperienza della compagnia. Sabato 1 luglio alle 18 è previsto un incontro con la scrittrice e docente dottoressa Eleonora Pinzuti e Christian Cristalli, membro della segreteria nazionale Arcigay e attivista, che affronteranno il tema delle discriminazioni e dei diritti negati nello sport, organizzato da UISP e Arcigay. Sabato 8 luglio alle 17 spazio all’incontro, organizzato da SED – la Cooperativa dei servizi per l’educazione digitale – dal titolo “I diritti del cittadino digitale” in collaborazione con massimi esperti dell’Università. Giovedì 13 luglio dalle 18 il giardino si tingerà di colori e musica con la Mostra interattiva con canti e letture che vedrà al centro il tema dell’intercultura, a cura dell’Associazione Cieli Aperti. La gran chiusura degli eventi si avrà mercoledì 2 agosto alle 21 con l'appuntamento dedicato al teatro con la messa in scena di “Sine manu”, uno spettacolo rivolto al tema delle pari opportunità e della violenza di genere, a cura di Alice Cooperativa.

Francesco Bocchini