Prato, si chiude il progetto "Embrace"

Prato, 12 dicembre 2023 - Venerdì 15 dicembre dalle 9:30 alle 13:30, presso il Palazzo comunale, si terrà l'evento finale del progetto "Embrace" (Empowering Migrants to Be Representative Actors in Community Engagement). Si tratta di un progetto finanziato dall'Unione Europea nell’ambito del Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF) per promuovere la partecipazione dei cittadini con background migratorio alla progettazione e all'attuazione delle politiche di integrazione, instaurando un dialogo ed una collaborazione strutturata con i referenti istituzionali locali. Il progetto nasce proprio dall'esigenza di coinvolgere significativamente i cittadini con background migratorio nei processi decisionali, attraverso la sperimentazione e la modellizzazione di un percorso accuratamente studiato. L'evento finale (qui il programma), moderato dall'assessore Simone Mangani, è aperto gratuitamente a tutti coloro che sono interessati e sarà l'occasione per riflettere sull'impatto che ha avuto il progetto sul territorio pratese e non solo, con la partecipazione degli attori che hanno preso parte attiva nelle azioni progettuali e interventi ispiratori di ospiti speciali. E' fortemente consigliata la prenotazione su Eventbrite cliccando qui.