Prato, piano strategico per promuovere il territorio nelle principali Fiere del Turismo

Prato, 7 febbraio 2024 - Una presenza strutturata nelle principali Fiere del Turismo a livello nazionale e internazionale: è quanto deciso dall'Assessorato al Turismo del comune di Prato, con la volontà di promuovere tutto l'Ambito turistico pratese nei contesti in cui i tour operator nazionali e internazionali cercano le destinazioni da visitare e i pacchetti turistici da acquistare. La prima esperienza di questo piano è stata la Borsa internazionale del Turismo (BIT), che si è svolta a Milano da domenica 4 a martedì 6 febbraio, in occasione della quale l'assessore al Turismo Gabriele Bosi ha presentato l'Ambito turistico pratese e dove era anche presente una postazione fissa con il materiale di "Prato Turismo". "Per la prima volta - dichiara Bosi - il comune di Prato in rappresentanza dell'Area pratese ha definito un piano strategico per promuovere le proprie attrazioni nelle Fiere di settore, in Italia e in Europa. Nelle Fiere turistiche selezionate, quindi, Prato avrà uno spazio fisico a disposizione con depliant in più lingue e la presenza di personale specializzato che si confronterà con i tour operator per proporre esperienze, luoghi e progetti da commercializzare nell'Ambito pratese, anche sulla base delle proposte che arriveranno dagli operatori turistici del territorio. Si tratta di un salto di qualità per la nostra promozione turistica, con l'obiettivo di fare conoscere sempre di più Prato e quindi di incrementare i flussi nazionali e internazionali in arrivo su Prato e provincia, ormai in crescita da anni". Oltre alla "BIT" di Milano, questi sono i prossimi appuntamenti in agenda dell'Assessorato: a marzo, l'ITB a Berlino e lo Sharing Tuscany a San Quirico d'Orcia; ad Aprile, "Discover Italy" a Sestri Levante; a Settembre, "Buy Tuscany" a Pisa; a Ottobre, il "TTG" di Rimini.