Prato, oltre cento persone alle Pavoniere per il lancio di "Capitolo Bisenzio"

Prato, 1 marzo 2025 - “Stiamo cambiando il modo in cui il mondo fa affari, anche a Prato”. Con questo slogan è stato presentato alla città il 'Capitolo Bisenzio', il primo gruppo Bni della provincia di Prato. Stiamo parlando di un insieme di 25 persone tra imprenditori e professionisti, affermati sul territorio, che si incontrano per sviluppare il loro business, attraverso networking e referenze qualificate, il cui obiettivo è quello di fare rete per lo sviluppo economico del territorio. La presentazione del gruppo si è tenuta al golf e country club Pavoniere, alla presenza di oltre cento persone e della vicepresidente del consiglio comunale di Prato, Matilde Rosati. Quest'ultima ha portato i saluti della sindaca Ilaria Bugetti.

“Siamo molto interessati a conoscere la realtà di Bni – ha spiegato -. Per noi è molto importante come amministrazione comunale instaurare una connessione con un network di professionisti che può aiutare a fare crescere il tessuto economico della città. Restiamo quindi sempre aperti all'ascolto e al dialogo col gruppo”. A introdurre i soci fondatori di Capitolo Bisenzio è stata l'assistant director Ilaria Vannucci (il gruppo fa parte della Region Toscana Ovest). A presentarsi sono stato così la presidente Sara Pellegrini, supportata da Alessandro Colzi e Lucia Aiello, rispettivamente vicepresidente e segretaria-tesoriera, facenti parte del Comitato di Gestione per il prossimo semestre, e poi via via gli altri 22 membri del gruppo. “Nel metodo Bni non cerchiamo clienti ma di aumentare contatti e reti, qualcuno che possa parlare bene di noi - ha sottolineato Vannucci -. Lo scopo è quello di aumentare il giro d'affari grazie allo scambio di referenze”. “Un ringraziamento va a chi ci ha aiutato a portare avanti il progetto e a costituire il Capitolo – ha ricordato Pellegrini -. E poi un grazie a tutti i presenti che hanno voluto scoprire il gruppo e il metodo Bni”.

Dopo la presentazione c'è stata un'apericena dove i presenti hanno avuto l'opportunità di conoscersi e di scambiarsi idee e suggerimenti. Soddisfazione è stata espressa anche da Daniele Pagno, District Director, e da Chiara Fiocchi, Area director: “Bni è una cultura internazionale – hanno concluso -. Che consente fra Capitoli in Italia, Europa e nel mondo. Le opportunità nascono a volte in modo inaspettato. In questa realtà la prima cosa che vi verrà chiesta è come possiamo aiutarvi: perché sostenere gli altri per noi è una priorità”.

Ecco i membri aderenti: Sara Pellegrini, avvocato, Alessandro Colzi, geometra, Lucia Aiello, consulente creditizia, Benedetta Baroncelli, architetto, Vittoria Martinelli, ingegnere, Francesco Benelli, agente immobiliare, Irene Becheri, consulente finanziaria, Anna Locaso, investitrice immobiliare, Andrea Nesti, commercialista, Filippo Magnolfi, consulente energetico, Giovanni Barracco, investigatore privato, Fabrizio Romei, F&M Progetti, Nicola Bevilacqua, Idrogreen, Matteo Fattori Danama Space, Annamaria De Martino, Aurora, Francesco Calvani, impresa pulizie, Andrea Macchiavelli, Formall, Alessandro Grifasi, Building Lab, Maurizio Mannucci, Consorzio Ctg Costruttore Appaltatore Generale, Antonio Lombardi, Studio Lm, Benedetta Conti, consulente del lavoro, Emanuele Tempestini, assicuratore, Sofia Carnesciali, Solidali Prato Pistoia, Lorenzo Celli, Carpenteria Artigianale, Francesco Muto, Punto Acqua Italia. Il Capitolo Bisenzio si ritrova tutti i venerdì alle ore 7.30 negli spazi del coworking Danama Space di via Tiepolo a Prato. Per informazioni: [email protected], oppure [email protected].