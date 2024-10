Prato Nord e Jolo: un pareggio pirotecnico. Poker del Chiesanuova, vince anche Naldi

Anche la quinta giornata di campionato, con fischio d’inizio ieri alle 15,30, è andata in archivio, per quanto concerne la Prima e la Seconda Categoria. E per le formazioni di Prato e provincia è tempo di vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, a seconda dei punti di vista, per prepararsi alla prossimo turno. Partendo dal girone D di Prima Categoria, caratterizzatosi per un avvenimento certamente curioso ed insolito: AM Aglianese - CSL Prato Social Club è stata sospesa al 26’ a causa di un infortunio occorso all’arbitro. Il direttore di gara non era in grado di proseguire e la partita sarà recuperata nei prossimi giorni (con la nuova data che dovrebbe essere ufficializzata a breve).

Tris di pareggi: il confronto fra Prato Nord e Jolo sì e chiuso con un pirotecnico 3-3, a differenza di Virtus Rifredi - Maliseti Seano che è finita 0-0 e di Albacarraia - Casale (2-2). Scendendo in Seconda Categoria e passando al girone C, il Mezzana è caduto fra le mura amiche: Caretta ha segnato, ma l’Olimpia Quarrata ha vinto 3-1. Rialza la testa la Galcianese, infliggendo un classico 2-0 alla Valbisenzio con Sanesi e Braccini marcatori. Colpo gobbo della Pietà 2004, alla luce del 2-1 imposto al Montemurlo.

E anche il Chiesanuova può trarre autostima dal 4-2 rifilato al Tavola. Male il Vernio, caduto sul campo della Virtus Montale: i montalesi hanno vinto 4-0. E poi c’è il girone F, con il cammino della Polisportiva Naldi che non accenna a fermarsi: una rete di Salliu ha consentito al gruppo di Celadon di aggiudicarsi lo scontro diretto con la Laurenziana e l’1-0 finale vale il primo posto in graduatoria. Risalgono le quotazioni della Virtus Comeana: 2-0 ed Avane battuta a domicilio, i comeanese possono guardare al futuro con maggior ottimismo per pianificare le prossime uscite.

Un punto a testa per Poggio a Caiano e La Querce, dopo aver pareggiato rispettivamente in trasferta con il Cobra Kai (1-1) e in casa con il Santa Maria (2-2): al netto di qualche eventuale recriminazione, il bilancio non può essere negativo. Finisce ko il San Giusto, a chiusura della giornata: il Monterappoli ha vinto 2-1: urge un riscatto, meglio se già a partire dalla prossima sfida programmata per il prossimo weekend. La stagione è ormai entrata definitivamente nel vivo: toccherà ai club dare il 110% per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Giovanni Fiorentino