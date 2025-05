Prato, Napoli campione d'Italia: scoppia la festa in piazza Mercatale

Prato, 23 maggio 2025 - Clacson, bandiere azzurre e tricolori, sciarpe, fumogeni, petardi e persino fuochi d'artificio. Anche in Piazza Mercatale a Prato è esplosa la festa dei tifosi del Napoli, che per la quarta volta nella sua storia si è laureato campione d'Italia grazie alla vittoria per 2-0 ai danni del Cagliari nell'ultimo turno di campionato, beffando così l'Inter di appena un punto.

Scoppia la festa per lo scudetto del Napoli (foto Bocchini)

Al fischio finale, in centinaia - giovani e meno giovani - si sono riversati in centro per celebrare il trionfo, congestionando e bloccando di fatto piazza Mercatale, con le macchine costrette a viaggiare - in direzione Piazza San Marco - a "a passo d’uomo" fra la folla. Cori e sfottò nei confronti delle altre squadre ad alzarsi al cielo, insieme al fumo dei fumogeni e a quello dei fuochi d'artificio, in una notte che i sostenitori azzurri non dimenticheranno.

Francesco Bocchini