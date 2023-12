Prato, minaccia e molesta i passanti. Arrestato

Prato, 17 dicembre 2023 - Minaccia e molesta i passanti: pachistano nei guai. Accade a Prato, tra via Baldinucci e via Pomeria, nei pressi del centro storico, nella serata di sabato 16 dicembre.

Sul posto è intervenuta la pattuglia delle Volanti, su segnalazione al 112. Al loro arrivo, gli agenti della polizia hanno trovato anche il personale del 118, intervenuto a sua volta per dare assistenza al soggetto in stato di agitazione psicomotoria e in evidente stato di ebbrezza, che si era scagliato contro uno degli operatori sanitari, colpendolo con uno schiaffo sulla schiena.

L’uomo, poi, alla vista degli agenti ha iniziato a inveire contro gli stessi che riuscivano, con non poca fatica, a immobilizzarlo e ammanettarlo. Portato in questura per le relative procedure di identificazione, il cittadino straniero – di nazionalità pachistana – danneggiava con una serie di calci un pannello prefabbricato della parete dell’ufficio Volanti. L’uomo, classe 1989, con numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e sanzionato amministrativamente per lo stato di ebbrezza.