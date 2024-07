Prato, lunedì 29 sciopero di otto ore dei metalmeccanici: “Confindustria cancella gli accordi territoriali”

Prato, 26 luglio 2024 – Sciopero di otto ore lunedì 29 luglio dei metalmeccanici della provincia di Prato dopo che nei giorni scorsi, spiega una nota sindacale, «Confindustria Toscana Nord ha inviato a Fim, Fiom, Uil Prato una lettera di cancellazione di tutti gli accordi territoriali metalmeccanici della provincia, a far data dal 1° gennaio 2025». Per protestare contro «questa inaccettabile decisione» che «disdetta 50 anni di contrattazione territoriale» i sindacati sempre per lunedì hanno promosso un presidio dalle 10 sotto la sede di Confindustria Toscana Nord, in via Giuseppe Valentini a Prato. Sulla disdetta da parte di Confindustria Toscana nord è intervenuto Aksel Fazio, consigliere comunale e responsabile lavoro Pd Prato, parlando di «decisione miope, la concertazione è unica strada possibile. Lunedì saremo al fianco dei sindacati».