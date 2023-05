Prato, le poltrone del vecchio Borsi in vendita a 20 euro

Prato, 12 maggio 2023 – ‘Un po' del vecchio Borsi a casa mia’ non è uno slogan, ma un’opportunità alla portata di tutti. Il destino delle poltrone del teatro è segnato. Le norme antincendio esigono infatti la loro rottamazione e sostituzione. Ma invece di gettarle via, è venuta un’idea per permettere a tutti di avere una comodità in casa e allo stesso tempo un ricordo concreto del teatro.

“Prima di buttarle – si spiega in una nota - abbiamo pensato di offrirle al costo simbolico di 20 euro l'una”. Chi è interessato può mandare un Whatsapp al 329 4278 058. In questa pagina del sito www.teatroborsi.it/poltrone ci sono tutte le info: misure, foto, etc. e il form per l’acquisto. Prima di comprarle, viene consigliamo di andarle a vedere. È possibile farlo dal mercoledì al venerdì facendo un salto al Teatro Borsi dalle ore 15 alle 18. Le poltrone della galleria sono disponibili da subito, mentre quelle della platea da luglio. Lo smontaggio e il trasporto sono a carico di chi le acquista.

