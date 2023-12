Prato, il progetto di Turismo industriale del Comune si aggiudica un bando europeo

Prato, 5 dicembre 2023 - Il progetto "SMITour: Smart industrial tourism in the Mediterrean" del comune di Prato ha ottenuto il finanziamento da parte dell'Unione europea, per un valore complessivo di 600 mila euro. L'iniziativa, che ha al centro l'esperienza di "TiPo-Turismo industriale Prato", permetterà di studiare e sperimentare tecnologie avanzate e innovative da applicare all'esperienza di Turismo industriale, attraverso strumenti come ad esempio la Realtà aumentata e la Realtà virtuale.

Oltre al Comune e al Museo del Tessuto, il progetto coinvolgerà altri cinque partner nell'area del Mediterraneo che già lavorano sul Turismo industriale e che, attraverso Focus group transnazionali e di una serie di Innovation camp tematici, scambieranno buone pratiche e definiranno insieme le azioni da intraprendere per realizzare un Piano d'azione per il Turismo industriale intelligente, contribuendo così a diversificare il turismo e stimolare la crescita sociale ed economica attraverso l'applicazione dell'innovazione tecnologica.

"Si tratta di un bel risultato per il Turismo industriale, quindi importante anche per il nostro progetto TiPo - dichiara l'assessore al Turismo del Comune di Prato Gabriele Bosi - L'innovazione tecnologica è ormai un requisito fondamentale da applicare per valorizzare l'attrattività delle politiche del Turismo. A partire da gennaio, questo progetto ci permetterà di confrontarci con partner importanti e di definire insieme le azioni e gli strumenti innovativi per rendere il nostro Turismo ancora più attrattivo e centrale per lo sviluppo dei nostri territori. Il progetto durerà 27 mesi e coinvolgerà partner provenienti da Spagna, Croazia, Slovenia, Grecia e Portogallo. Grazie all'Ufficio Europa del comune di Prato per questo nuovo obiettivo raggiunto".