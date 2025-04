Prato Half Marathon, tutto pronto. La festa al Village

Prato, 12 aprile 2025 – Alle 9,30 di domenica 13 aprile partirà la 35° edizione della Prato Half Marathon, Il Village predisposto in Piazza delle Carceri ha aperto alle 10 ed è stato invaso da oltre 2000 persone. Tante iniziative all'interno del Village con la Walk zone: camminata dinamica per le vie del centro, guidati da un coach tramite cuffie a ritmo di musica che ha visto ben 100 camminatrici a ritmo di musica poi la Kids Fun Run: minicorsa per bambini con la presenza dell'oratorio S. Anna, dell'Avis e del Panathlon Prato con ben 80 bambini che si sono inseguiti per piazza delle carceri. Poi la consegna dei pettorali al campione paralimpico Christian Giagnoni e la festa è iniziata con la presentazione delle squadre del 32° Trofeo Denti Reali con le squadre del Trofeo Denti organizzato dal Gispi, che compie quest'anno 41 anni, per enfatizzare lo sport pratese. Presentazione dai più piccoli under 5 fino alle squadre di Genova, Torino e Frascati. A seguire la prova scarpe Altra con l'influencer Valentina e tanta musica per far vivere il cuore pulsante della città.

"Supereremo i 2300 partecipanti siamo oltre 1000 partecipanti nella competitiva - spiega Silvano Melani - ma la Stracittadina di 10 km saranno in tanti con la Lega Italiana Fibrosi cistica insieme a Il Sorriso di Pietro come partner solidali, la Walking con Milena Megli: camminata di 4 Km con la campionessa di marcia Milena Megli e per chi non vuole lasciare a casa il suo amico a 4 zampe la Fido Running: divertente corsa con il tuo miglior amico a 4 zampe di 4 Km. Insomma una corsa per tutti e l'obiettivo è colorare la città". Partenza alle 9.30 in Piazza delle Carceri per il via della Prato Half Marathon lunga 21,097 km caratterizzata da un percorso con curve seguite da brevi rettilinei e molto veloce. Avremo diversi atleti italiani di livello e sarà valida come campionato toscano assoluto promesse master.con medaglia ai primi arrivati per categoria Insomma una festa".