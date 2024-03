Prato: successo per l'iniziativa "Fashion Show Dinner, il gusto della moda"

Prato, 18 marzo 2024 - Ammonta a 5.400 Euro la donazione effettuata a OAMI Casa Bandera grazie all’evento “Fashion Show Dinner, il gusto della moda”, tenuto al Mercato Coperto di via Giordano e organizzato da Confesercenti Prato, con il contributo della Camera di Commercio Pistoia-Prato, il supporto dei più importanti club service di Prato e il patrocinio del Comune.

Oltre 300 le persone che hanno partecipato all’appuntamento che ha unito cibo, moda e solidarietà, durante il quale alcuni dei più bei negozi di Prato hanno presentato con una sfilata le loro collezioni primavera/estate 2024. Una serata all’insegna della moda ma soprattutto della solidarietà, con la donazione del ricavato dell’evento a OAMI Casa Bandera, struttura che ospita ragazzi diversamente abili, duramente colpita dall’alluvione del 2 novembre scorso.

“Siamo felici di aver organizzato questa iniziativa - sottolinea Stefano Bonfanti, presidente di Confesercenti Prato - e in particolare del risultato raggiunto. Aver dato un aiuto concreto a Casa Bandera in momento molto difficile per una struttura che compie una funzione nobile e importante per il nostro territorio, così come aver offerto una vetrina ad alcuni dei più beni negozi di Prato, insieme a una serata conviviale in una struttura bella o originale”.

Questi i club service che hanno partecipato all’iniziativa: Lions Club Prato Host, Lions Club Prato Datini, Lions Prato Curzio Malaparte, Lions Club Prato Centro, Soroptimist Prato, Rotary Club “Filippo Lippi”. Durante la serata hanno sfilato: Martelli Abbigliamento, Simona abbigliamento 0-16 anni, Le borse di Soraya, Bettazzi Abbigliamento, Romina Valentini, Logli abbigliamento, Gioielleria Jewel di Bigagli Marco Felice, Liquirizia & friends, POSH di Lisa Salvatore.