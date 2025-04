Prato, ecco le iniziative per celebrare l'80esimo anniversario della Liberazione

Prato, 17 aprile 2025 - Quest'anno la Festa della Liberazione d'Italia dall'occupazione nazista e la caduta del regime fascista compie 80 anni, un anniversario importante che il Comune di Prato celebra con diversi eventi. Giovedì 24 aprile alle 21 al Teatro Metastasio il concerto per celebrare gli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo, una serata di note, parole e immagini alla vigilia dell’anniversario della data che ha segnato la fine della guerra e del nazifascismo e ha aperto la strada alla nascita della Repubblica e della Costituzione. L’evento, organizzato da Anpi insieme ad Arci, Cgil e Spi-CgiI con il supporto del Comune di Prato e della Fondazione Teatro Metastasio, vedrà sul palco il gruppo “ Resistenza acustica“, nati da un progetto di collaborazione tra Marco Pulidori e l’Istituto Ernesto de Martino di Sesto S. Giovanni, che ha portato a un importante lavoro di ricerca sui brani di folklore legati alla “Resistenza”. Tra i protagonisti della serata anche Le Musiquorum, un coro di donne provenienti da varie regioni e stati formatosi nel 2011 a Firenze in occasione della campagna referendaria per acqua e servizi pubblici, nucleare, legittimo impedimento, con la direzione di Maria Grazia Campus, e l’illustratore Marco Milanesi, che disegnerà dal vivo durante il concerto. Lo spettacolo è a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria entro il 22 aprile scrivendo a [email protected].

Venerdì 25 aprile, alle 8 ci saranno i rintocchi della campana di Palazzo Pretorio "La Risorta" in ricordo della Liberazione della città, a seguire da piazza del Comune partirà una delegazione comunale per la deposizione delle 28 corone di alloro ai monumenti e cippi commemorativi presenti sul territorio. Alle 9 la deposizione di una corona d'alloro alla targa sotto il loggiato di Palazzo comunale e partenza del corteo verso il Duomo, dove alle 9.30 si svolgerà la Messa di suffragio per i Caduti. Al termine della celebrazione, alle 10.30, partirà da piazza del Duomo un corteo lungo le strade cittadine per raggiungere alle 10.50 piazza Santa Maria delle Carceri, dove ci sarà l'Alzabandiera solenne e la deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti alla presenza del prefetto Michela La Iacona e della sindaca Ilaria Bugetti. Il corteo ripartirà per piazza del Comune, dove si terrà la manifestazione civile con gli interventi ufficiali della presidente Anpi Prato Angela Riviello e della sindaca.

Alle 16.30 in piazza Santa Maria delle Carceri è prevista la cerimonia di Ammainabandiera e per concludere alle 17 nel Salone Consiliare del Palazzo Comunale ci sarà il concerto per la Festa della Liberazione a cura del Concerto cittadino Edoardo Chiti. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Il Comune vuole inoltre celebrare l'80esimo anniversario della Liberazione anche nel segno della Cultura: sarà infatti possibile visitare al costo simbolico di 1 euro il Museo di Palazzo Pretorio (ore 10.30 – 18.30), il Museo del Tessuto (ore 10-19) e il Centro per l'Arte Contemporanea Pecci (ore 10-19). Inoltre il 26 e 27 aprile in Palazzo Municipale ci saranno le visite guidate della Galleria Comunale: un viaggio nel cuore della storia di Prato, attraverso opere d’arte, aneddoti e ritratti di personaggi storici che svelano il racconto della città attraverso i secoli. Visite guidate gratuite. Prenotazione obbligatoria alla mail [email protected]. Orari delle visite guidate: sabato 26 aprile alle 16 e alle 17.30, e domenica 27 aprile alle 10 e alle 11.30.