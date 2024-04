Prato, ecco i vincitori del contest per i dieci anni del Museo di Palazzo Pretorio

Prato, 3 aprile 2024 - Sono stati annunciati i nomi degli autori delle cinque immagini che si sono aggiudicate #Pretorio10, il contest fotografico lanciato su Instagram dal Museo di Palazzo Pretorio per celebrare i 10 anni dalla sua riapertura. I cinque post che hanno ricevuto più like sono quelli di Gianni Cafini, Francesca Cosparsi, Gabriele Laffi, Sara Mannelli e Simone Sardelli. Oltre 200 le foto arrivate a partire dal primo febbraio, data di lancio del concorso, al 31 marzo, termine ultimo per la partecipazione. Il risultato è quello di un grande affresco corale che ritrae in maniera originale i primi dieci anni del Museo di Palazzo Pretorio, con immagini suggestive, dettagli di opere, scatti creativi e istantanee che ritraggono ricordi personali. I cinque post saranno proiettati a Palazzo Pretorio in occasione delle celebrazioni per i dieci anni del museo, il 12 aprile, con la didascalia del nome dei fotografi, che sono stati invitati ad unirsi all’evento.