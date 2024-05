Prato è spettacolo a ritmo di reggae

Nuova data per il Festival Prato è spettacolo. Piazza Duomo che sarà Giamaica per una notte con un doppio concerto di due fra i migliori gruppi reggae europei. Una serata imperdibile per gli amanti del genere: il 3 settembre sul grande stage del Festival pratese, si potranno ascoltare, nella stessa sera, Alborosie e Africa Unite (nella foto).

Alborosie, artista di origini italiane, ex leader e fondatore della band Reggae National Tickets, naturalizzato giamaicano, è considerato "l’italiano re di Giamaica", dove si è trasferito ormai da anni per vivere pienamente la filosofia reggae, genere musicale che "gli ha insegnato come essere una persona migliore" Di origini siculo-calabresi Alboroise ha abbattuto muri e pregiudizi, primo bianco della storia a vincere nella categoria Reggae il premio Mobo (nel 2011), il riconoscimento che incorona i migliori artisti mondiali della black music. Nella stessa serata, gli Africa Unite, considerati dalla critica la formazione più autorevole del reggae italiano. La band nasce nel 1981 da un’idea di Bunna e Madaski, entrambi di Pinerolo, per una serata-tributo a Bob Marley, alla vigilia della sua morte. I biglietti sono disponibili on line su Ticketone.