Prato: domenica nera, sconfitta per 3-1 contro il Corticella

Prato, 19 marzo 2023 – Domenica da dimenticare per il Prato, che incassa un pesante 3-1 in casa del Corticella e interrompe la sua striscia positiva, rimanendo bloccato a quota 42 punti nel girone d di serie D. Al 13', al primo affondo, arriva il vantaggio del Prato: palla persa da Cudini a metà campo, contropiede laniero con Ciccone che se ne va in campo aperto ed offre un grande assist per Diallo, glaciale nel realizzare il gol dell’1-0. Al 34’ arriva però il pareggio locale: cross dalla destra e spizzata decisiva di Trombetta che trova il pertugio giusto per superare Bertini e ristabilire l’equilibrio in campo. Si va al riposo con il risultato in perfetta parità.

Nella ripresa il Corticella passa in vantaggio al 51’ con il tap-in di Lahrib dopo una respinta di Bertini su tiro dal limite insidioso della formazione di casa. E’ un duro colpo per i biancazzurri, che barcollano nei minuti successivi. Al 68’ Oubakent realizza il 3-1 con un bel tiro raccogliendo una respinta di Falsettini e mettendo una seria ipoteca sulla vittoria dei padroni di casa. E’ notte fonda per il Prato, che nei minuti finali non trova nemmeno la forza di reagire per provare ad accorciare il passivo e a rientrare in partita. Ecco il tabellino del match.



CORTICELLA: Bruzzi; Tchema (83’ Mambelli), Cudini, Chamangui, Ferraresi; Sadkek, Menarini (72’ Marchetti), Campagna (66’ Farinelli); Lahrib, Trombetta (77’ Leonardi), Oubakent (85’ Casazza). All. Miramari.

PRATO: Bertini (54’ Falsettini); Nizzoli, Cecchi (70’ Campaner), Colombini; Aprili, Ba (63’ Renzi), Del Rosso, Nicoli (70’ Bartolini); Kouassi (74’ Frugoli), Ciccone; Diallo. All. Brando.

Arbitro: Piccolo di Pordenone.

Reti: 13’ Diallo, 34’ Trombetta, 51’ Lahrib, 68’ Oubakent.