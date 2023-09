Prato, corteggio e ostensione per la festa della città

Prato, 8 settembre 2023 – Il corteggio storico, l’ostensione, l’omaggio a Francesco Nuti. Prato celebra la sua festa, l’8 settembre, in grande stile.

Un po’ la “vera” festa cittadina, anche se il patrono santo Stefano si celebra il 26 dicembre, ma per la città è la Madonna della Fiera il giorno in cui ci si ritrova in centro e si celebra la tradizione. Ultimo corteggio per il sindaco Biffoni, in scadenza di mandato, presente in fascia tricolore. Tanta gente per strada grazie anche al meteo estivo. Un successo, come sempre.