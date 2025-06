Prato, Controlnet cerca figure da specializzare nel controllo qualità tessile

Prato, 11 giugno 2025 - Cento per cento di inserimenti lavorativi, un percorso formativo costante e altamente professionalizzante, e la capacità di esaudire la quasi totalità delle richieste dei brand internazionali. Sono i risultati ottenuti da Controlnet, attraverso la propria accademia interna, progetto nato per formare le nuove rammendine specializzate da inserire all'interno del distretto tessile di Prato e assicurare così il necessario ricambio generazionale. Controlnet conta 190 dipendenti, ha sede in via Sornianese, ed è specializzata da oltre trent'anni nella certificazione di qualità e nel servizio a 360 gradi di controllo tessile. Da tempo l'azienda guidata da Roberto Fabbri sta portando avanti il percorso di formazione interna delle rammendine del domani. L'ultimo corso, iniziato a febbraio, ha visto la collocazione lavorativa di tutte le ragazze partecipanti. Due di loro sono state immediatamente assunte da Controlnet, le altre hanno scelto percorsi professionali differenti.

“Facevo l'estetista, non sapevo nemmeno cosa fosse fare la rammendina ma tramite alcuni clienti ho avuto l'occasione di scoprire il corso di Controlnet e di effettuare la formazione – racconta Ana Jakej, una delle neo assunte -. Mi sono trovata benissimo, ho scoperto un lavoro bello, dove si impara di continuo ed molto stimolante. Consiglierei a chiunque di intraprendere un simile percorso, anche perché è scattata subito l'assunzione. In azienda ci sono figure di grande esperienza professionale, che quindi ci insegnano di continuo. Siamo un bel gruppo di lavoro, siamo proprio felici di lavorare assieme”. Adesso Controlnet ha in ponte di organizzare un nuovo corso di formazione per rammendine. E ha già aperto le selezioni per ricevere le varie candidature. “Le ragazze dell'ultimo corso erano tutte valide – prosegue Fabbri, amministratore di Controlnet -. Personalmente ne avrei assunte delle altre, anche perché la domanda di lavoro nel controllo qualità tessile è molto alta e servono figure sempre più specializzate. Per questo vogliamo fare ripartire a breve il nuovo corso di formazione, perché ci sono possibilità di assunzione e perché si tratta di un lavoro con sbocchi importanti”.

L'efficacia dei corsi di formazione e del costante percorso professionalizzante si capisce anche da un recente risultato ottenuto da Controlnet. Su 800 capi di un noto brand internazionale d'abbigliamento da recuperare, ben 790 sono diventati di prima scelta attraverso il lavoro delle rammendine di Controlnet. “Numeri che fanno ben capire l'abilità e la maestranza delle nostre operatrici” aggiunge Fabbri.