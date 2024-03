"Prato com’era". Ci sono già prenotazioni

Ci sono già le prenotazioni nelle edicole. Il volume unico di "Prato com’era" uscirà in abbinamento gratuito con il nostro giornale il 5 aprile, ma i lettori si sono messi avanti per non rischiare di rimanere senza. La nuova iniziativa de "La Nazione" si avvia insomma a replicare il successo dei volumi precedenti, esauriti in poche ore e tutti e tre ristampati a grande richiesta. Il prossimo "Prato com’era" sarà un libro unico che riproporrà i testi di Roberto Baldi usciti sul giornale e le foto storiche della nostra città dell’archivio Ranfagni, ma offrirà anche contenuti inediti per ribadire che la città del futuro non deve dimenticare il proprio passato. Il consiglio di Pasqua? Prenotate subito il libro in edicola.