Prato, la classifica dei cognomi: Chen primo, Gori solo al 16° posto

Prato, 15 gennaio 2024 – Per trovare un cognome pratese in classifica si deve scendere fino al 12° posto, dove Gori compare in mezzo ai cognomi cinesi. Secondo le elaborazioni dell’ufficio statistica del Comune, basate sui dati anagrafici aggiornati al 31 dicembre 2023, Chen si conferma il cognome più diffuso in città: 2.743 residenti si chiamano così. Sul podio anche gli Hu (sono 2.291) e i Lin (1.970). Seguono nell’ordine i tanti Wang, Zhang, Huang, Li, Zheng, Zhou, Wu, Xu e quindi i Gori, che sono 923 e precedono gli Ye, Yang e Jiang. Secondo cognome italiano al 16° posto: i Rossi, che sono 601. Poi ci sono gli Zhu, i Liu, Dai, Yu e Cai e in posizione 22 arrivano gli Innocenti, davanti ai tanti Jin e Dong, e al 25° posto i Baldi. La graduatoria dei primi 50 cognomi prosegue con Lombardi, Bartolini, Xie, Guarducci, Cecchi, Melani, Pacini, Rosati, Martini, Ren, Bianchi, Santini, Lu, Zhao, Giusti, He, Vannucchi, Russo. Meoni, Tempestini, Lenzi, Bini, Calamai e Toccafondi.

I nomi invece sono per lo più italiani, che anche i cinesi scelgono per i propri figli. La classifica maschile: Andrea, Marco, Alessandro, Francesco, Lorenzo, Stefano, Matteo, Giuseppe, Leonardo, Antonio, Roberto, Giovanni, Massimo, Simone e Paolo. Ed ecco quella femminile: Maria, Giulia, Francesca, Sara, Anna, Elena, Chiara, Silvia, Laura, Martina, Paola, Daniela, Valentina, Elisa e Cristina. Fra i nati nel 2023 il nome più diffuso è Leonardo, davanti a Edoardo, Giulio, Niccolò, Lorenzo, Alessandro, Tommaso, Enea, Pietro e Francesco. Per le bambine il primo nome è invece Vittoria, poi Sofia, Ginevra, Olivia, Bianca, Adele, Matilde, Alice, Anna e Aurora. Infine, se si considerano solo i piccoli di origine straniera tra i maschietti Muhammad è il nome più diffuso, seguito da Matteo, Kevin, Andrea, Marco, Alessio, Angelo, Francesco, Alessandro e Luigi. Nel classifica delle bambine è invece prima Elena, davanti a Sofia, Maria, Angela, Elisa, Cristina, Giulia, Xiao, Yan, Valentina e Lili.

an. be.