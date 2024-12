Prato, cinque nuovi mezzi donati alla Pubblica Assistenza “L’Avvenire”

Prato, 22 dicembre 2024 - Cinque nuovi mezzi per la Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato. Si tratta di due ambulanze attrezzate per interventi con infermiere a bordo e tre mezzi sociali, tra cui due automobili abilitate al trasporto di sangue o emoderivati e un pulmino dedicato al trasporto sociale. Tutti i mezzi inaugurati, nella sede centrale dell’associazione di Via San Jacopo, sono stati acquistati grazie al progetto “Alluvione Toscana 2023” con i fondi assegnati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e provenienti dal sistema nazionale delle Fondazioni. Il contributo complessivo assegnato alla Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato è stato di 210mila euro, per mezzi e lavori di ripristino delle sedi alluvionate. “Grazie a questa importante donazione - ha affermato Piero Benedetti, presidente della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato - poniamo fine alle nostre sofferenze a causa dell’alluvione dello scorso anno. Per questo ringrazio sentitamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato che ci ha beneficiati con una donazione straordinaria e con la Fondazione ringrazio tutto il sistema nazionale delle Fondazioni che ha avuto un occhio di grande riguardo per il nostro territorio, martoriato dall’alluvione del 2023”. Da parte sua Diana Toccafondi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, ha sottolineato: “La Pubblica Assistenza, oltre ad aver svolto un ruolo importante nei giorni dell'emergenza, è stata danneggiata dall'alluvione. Per questo è giusto che le siano stati assegnati 210 mila euro per il ripristino delle sedi danneggiate e l'acquisto di nuovi mezzi. Si tratta di una parte delle risorse - in tutto di più di 1 milione e 300mila euro - provenienti dal sistema nazionale delle Fondazioni, espressione di una rete solidaristica ispirata al principio dell’aiuto ai territori e alle comunità in difficoltà”.