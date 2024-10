Prato cede di misura a Viareggio

Prato cede di misura 5-4 nella prima gara del girone C di Coppa Italia di serie A2 sulla pista del Pumas Viareggio. Approcciano meglio la sfida i padroni di casa.

Al 4’ Vespi neutralizza il rigore di Marchetti. I viareggini macinano gioco e creano diverse occasioni. Nel finale Baldesi recupera pallina e serve Benelli che porta in vantaggio i pratesi. I lanieri in inferiorità numerica in contropiede raddoppiano dopo l’assist di Mugnai per Barbani che realizza il 2-0.

La ripresa inizia con il cartellino blu per Lorenzo Capuano ma Mora non realizza il tiro diretto. In superiorità numerica comunque Carrieri accorcia le distanze. Al 7’ il Pumas trova il pareggio. I padroni di casa ribaltano il risultato con Pezzini ma il vantaggio dura pochi secondi con Prato che pareggia con Baldesi.

Al 13’ i viareggini ritorno in vantaggio con il tiro dalla distanza di Mora (4-3). A cinque minuti dal termine arriva il 5-3 di Pezzini ma la squadra biancazzurra accorcia subito le distanze con Capuano Alberto (5-4).