PRATO: Casa occupata abusivamente in via 7 Marzo, residenti esasperati: "Nessuno interviene"

Gli abitanti delle case Epp (Edilizia pubblica pratese) di via 7 Marzo sono esasperati. La goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza è l’ennesima occupazione di un appartamento da parte di un clochard, che di tanto in tanto, specialmente nelle ore notturne, secondo quanto raccontano i cittadini, staziona nella veranda al piano terra, dove svolge tutte le sue funzioni a cielo aperto.

"Abbiamo segnalato questa presenza anche alle forze dell’ordine, alla polizia municipale e all’Epp - dicono - ma di fatto poi non è stato preso nessun provvedimento. Tempo addietro lo stesso appartamento era stato occupato da una donna che poi, sebbene con figlio a carico, è stata allontanata. Adesso siamo a punto e a capo con l’aggravante che con il caldo torrido di questi giorni, il puzzo che sale da quella area è davvero insopportabile".

Dalla presenza non autorizzata alle tante problematiche che affliggono il complesso di case dell’edilizia pubblica, in tutto poco meno di una trentina di appartamenti. "La manutenzione lascia a desiderare sia per quanto riguarda le strutture sia per quanto riguarda l’esterno con erba alta e disagi per tutti, sia per chi ci vive sia per chi confina con il nostro blocco di edifici. Purtroppo la risposta è sempre la stessa: non ci sono fondi a sufficienza per poter rendere più dignitose queste case".