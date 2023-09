Prato Campus Week 2023, torna la festa dell'Università in città

Prato, 27 settembre 2023 - E' tutto pronto per il Prato Campus Week 2023, Our City, Our Campus. L'evento, co-organizzato da Monash University Prato, PIN Polo Universitario "Città di Prato", University of New Haven Tuscany Campus e comune di Prato, con il supporto e la collaborazione di Alia Servizi Ambientali Spa, Legambiente Prato, IKP Prato (Squadra dilettantistica di Orienteering) e AICAN Prato (Associazione Italiana Canoa Canadese), rappresenta la festa dell'Università a Prato, che ritorna in modo pieno dopo lo stop legato alla pandemia. Sono previste diverse iniziative da martedì 3 a giovedì 5 ottobre.

Il programma

Martedì 3 ottobre - La scoperta della città Gli studenti delle tre università coordinati dall’associazione IK Prato esploreranno la città scoprendo particolari che spesso passano inosservati. Ore 17 - Ritrovo in piazza del Comune per foto di rito e divisione in squadre; Ore 17:30 - Partenza; Ore 19 - Conclusione e premiazioni in Piazza dell'Università; Ore 19:30 - Pasta party nel cortile interno del PIN;

Mercoledì 4 ottobre - CleanUp Il CleanUP, grazie al supporto e collaborazione di ALIA, Legambiente, AICAN Prato gli studenti armati di pinze, guanti e sacchi della spazzatura raccoglieranno i rifiuti sul lungo Bisenzio. Ore 16:30 - Ritrovo sul Play Ground di Piazza dell'Università; Ore 17 - Inizio attività di raccolta rifiuti; Ore 19 - Ritrovo a punti di smaltimento predisposti da ALIA; Ore 19:30 - Apericena sul Lungo Bisenzio; Giovedì 5 ottobre – Our City, Our Campus Presentazione e lancio del progetto di ricerca 'Our City, Our Campus' in Salone Grollo alla Monash University, Prato con le testimonianze dei protagonisti. Il progetto di ricerca sarà svolto nei mesi successivi, (con il primo incontro il 5 ottobre), da studenti e ricercatori delle tre università per comprendere come gli studenti universitari vivono, negoziano, interagiscono e trasformano la città di Prato e il suo futuro. Ore 14 - Benvenuto ai partecipanti e saluti istituzionali; Ore 14:30 - Inizio attività di ricerca degli studenti coordinati dai docenti; Ore 17:30 - Termine dei lavori e Aperitivo.

Le dichiarazioni

«Prato Campus Week è un evento che è cresciuto negli anni, si è consolidato nel tempo ed è il frutto chiaramente di una collaborazione, di una sinergia molto forte che ormai da tempo esiste in città tra il comune di Prato, il Pin e le università straniere - le parole dell'assessore al Turismo, Gabriele Bosi - E' stato pensato come un evento che avesse una duplice funzione: da un lato quello di promuovere l'aggregazione e l'interazione tra gli studenti attraverso la conoscenza reciproca, dall'altra la possibilità di comunicare in modo chiaro con eventi strutturati la presenza delle facoltà a Prato, quindi il suo essere una città pienamente universitaria». Daniela Toccafondi, presidente del Pin, invece commenta così: «Prato è un'area conosciuta nel mondo per le sue produzioni sostenibili. Vogliamo affermare questo concetto non solo nelle produzioni ma come stile di vita. Le tre università del territorio intendono rafforzare questa identità coinvolgendo i giovani di tutto il mondo che studiano a Prato. Siamo contenti ed orgogliosi di questo progetto che solo apparentemente riguarda l’ambiente ma che in realtà muta le coscienze e le consapevolezze delle giovani generazioni». Per Sophie Monkman e Matteo Dutto della Monash university «è un piacere per noi inaugurare una nuova attività nell'ambito del Prato Campus Week, il progetto di ricerca Our City, Our Campus. Il progetto è un'opportunità per studenti, accademici, ricercatori delle nostre tre università di interagire e collaborare a un’iniziativa che mette al centro gli studenti, è un investimento nel futuro dei nostri studenti e delle loro esperienze a Prato». Kevin Murphy della New Heaven university aggiunge: «Chi ricorda le edizioni precedenti di Prato Campus Week noterà che l'impronta degli eventi è un po' diversa quest’anno. Infatti, non ci saranno più gli Open Day, durante i quali le Università coinvolte aprivano le loro porte alla comunità pratese per farsi conoscere. Ormai l'Università di New Haven è una realtà che da più di 10 anni è presente nella città di Prato, così come la Monash lo è da più di 20, e il PIN da oltre 30. Siamo arrivati ad un punto che è diventato necessario dare qualcosa di più concreto alla città che ci ospita. Per questo motivo, per questa edizione, le attività verranno organizzate in modo da poter rendere i nostri studenti più “attivi” nel tessuto della città. Il Clean Up è stato organizzato in collaborazione con Legambiente Prato come appuntamento pratese del progetto “Puliamo il Mondo”. Con questa iniziativa miriamo a prenderci cura della città che ci ospita, e speriamo di stimolare le persone affinché contribuiscano ad avere sempre rispetto dell'ambiente che ci circonda».