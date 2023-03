Prato, auto nella scarpata, guidatore incastrato tra le lamiere

Il recupero dell'auto finita in una scarpata

Prato, 25 marzo 2023 – Un uomo è rimasto ferito dopo essere finito in una scarpata con la sua auto. E’ successo a Prato nel viale Leonardo Da Vinci, all'altezza di via del Purgatorio. L’auto, per cause in corso di accertamento è finita nella scarpata e il conducente è rimasto incastrato all'interno. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di estrarre il ferito per affidarlo al personale sanitario. Con l'ausilio dell'autogru, giunta dalla centrale, il veicolo è stato successivamente riposizionato sulla sede stradale. Sul posto automedica e ambulanza del 118, Polizia municipale di Prato e Polizia di stato.