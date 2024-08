Prato, iniziato il taglio degli alberi in via Firenze. Proteste e polemiche: “E’ vandalismo ambientale”

Prato, 26 agosto 2024 – E' iniziato questa mattina, lunedì 26 agosto, l'intervento di taglio degli alberi di via Firenze a Prato, nel tratto compreso fra La Querce e La Macine, in corrispondenza dell'ex cementificio Marchino. In totale saranno tagliati 47 tigli e questo ha sollevato le polemiche di ambientalisti e dell'Osservatorio Ambientale di Prato che stamani hanno messo in scena un sit - in di protesta.

Una manifestazione con megafono, slogan e cartelli di contestazione per chiedere “un ripensamento in extremis” al Comune. Una richiesta che però non ha avuto esito, visto che già intorno alle 8.30 erano stati tagliati i primi due tigli. Un manifestante ha anche provato a forzare il cordone di sbarramento con divieto di accesso per automobili e pedoni, ma è stato prontamente fermato da municipale, polizia e digos.

Proteste in via Firenze per il taglio degli alberi (Foto Attalmi)

“Siamo di fronte a un atto di vandalismo ambientale – attaccano i manifestanti -. Questo non è solo uno scempio verso il patrimonio verde della città ma anche uno scempio di verità. Durante il percorso partecipativo sono state dette informazioni parziali ai cittadini. Hanno fatto credere che il taglio di questi bellissimi tigli fosse necessario per fare spazio ai marciapiedi e per salvaguardare le case, mentre non è stato spiegato il danno climatico che l'abbattimento delle piante porterà”.

Dal canto proprio il Comune ricorda tramite l'assessore Marco Sapia, presente stamani durante le operazioni di cantiere, che “il numero di alberi in via Firenze e zona La Querce raddoppierà, superando le 90 nuovi piantumazioni”. La previsione del Comune è infatti quella di piantumare 60 farnie fastigiate in via Firenze e 42 nuovi alberi alla Querce nei giardini compresi tra via Bresci, via XXX Novembre, via Ragnaia e via Banco Tanini.

Sul fronte del traffico, invece, via Firenze è stata chiusa per step, fermando le automobili prima dell'imbocco del lungo viale (consentendo l'accesso nella parte aperta al traffico solo a residenti o lavoratori). Così le automobili sia provenienti da Calenzano che da Ponte Petrino sono state subito reindirizzate sulla viabilità alternativa. Questo ha creato qualche coda agli sbarramenti regolati dalla municipale, ma nessuna situazione di paralisi della circolazione. Da lunedì prossimo invece entrerà in vigore il senso unico alternato di marcia.