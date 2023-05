Prato, al via la stagione del Lato B. Ma manca ancora personale

Prato, 31 maggio 2023 - Estate a Prato fa rima con Lato B/ Beach Club Prato, la spiaggia urbana di Viale Galilei che dal 2020 (nel 2019 fu a disposizione del pubblico solo per 20 giorni a settembre) caratterizza l'arrivo del caldo e della bella stagione. E che ogni anno anticipa la propria apertura: se nel 2022 lo spazio (che fa parte del Progetto Riversibility) fu inaugurato a metà giugno, stavolta il via ufficiale è fissato per domani, giovedì 1 giugno. Lo start sarà nel segno però delle difficoltà: quelle di trovare personale. Nonostante l'assunzione di una dozzina di ragazzi, c'è ancora bisogno di tre/quattro fra barman e operatori di sala. "Li preferiremmo con esperienza, visto che questa non è un'area banale dove lavorare - dice il responsabile Claudio Di Martino - In caso contrario, formeremmo chi si fa avanti, come peraltro stiamo già facendo con alcuni di coloro che sono stati assunti".

Le novità

Due le novità principali di questa edizione: la cucina (aperta tutte le sere dalle 19 alle 23), affidata a Dansi - Rinascimento Culinario, staff che dal 2016 si occupa di catering ed eventi, e che da un anno ha aperto a Prato lo spazio "OraLab"; la formula, con appuntamenti ripetuti a cadenza regolare. A questo proposito, ecco il programma settimanale: il lunedì è il giorno dedicato all'intrattenimento dal vivo con musica pop italiana e non solo, con l'animazione di Cristiana Romoli; il martedì sono previste giochi, laboratori e attività per i bambini, con la collaborazione con la Famiglia dei Pinoli e Città del Sole; il mercoledì c'è in calendario Fresco Paradise, il dj set a cura di Stefano Nannicini e Luca Di Venere; il giovedì vanno in scena gli eventi della rassegna di party "The Queer side of", in collaborazione con Arcigay Prato; infine, il venerdì il Lato B diventa una pista da ballo con l'animazione dello staff di Fools Latino, danze dal ritmo latino americano con ballerini e dj. L'ingresso al locale è sempre libero: consigliata la prenotazione al 328 8086487 per tavoli, gazebo e lettini in spiaggia.

Gli eventi all'Anfiteatro di Santa Lucia

Sabato 3 giugno è invece previsto l'inizio degli eventi all'Anfiteatro di Santa Lucia. Il mese che sta per partire sarà dedicato alla danza, a cominciare dallo spettacolo della scuola Heart&Soul. Lunedì 5 giugno si svolge invece il concerto Bande Rock 2023, che conclude il progetto "Mosaici G2 - Contaminazioni Culturali", finalizzato alla promozione dell’intercultura attraverso percorsi artistici, in particolare quello musicale al quale anche quest'anno hanno partecipato l'istituto comprensivo Malaparte, Mascagni, Lippi, Mazzoni e Marco Polo. La serata dell'8 giugno va in scena il musical "1482, storia di amore e di passione", a cura dell'associazione Espressamente. I biglietti sono già in prevendita e possono essere acquistati telefonando al 3339337070 oppure al 3332492195. Il 21, 22, 23 e 26 giugno si esibiranno rispettivamente le scuole di ballo Alisa Dance, Danzarmonia, Diablo Latino e Ideal Ballet.

Francesco Bocchini