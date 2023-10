Prato, 73mila euro per luminarie e iniziative a Natale nelle periferie

Prato, 5 ottobre 2023 - Settantatremila euro. Ammonta a questa cifra l'investimento voluto dall'amministrazione comunale per diffondere l'atmosfera natalizia anche nelle periferie. A riguardo, è stato pubblicato un avviso con cui selezionare le manifestazioni di interesse per la realizzazione di progetti e iniziative di animazione da cofinanziare a corredo degli interventi del Comune nel periodo natalizio al di fuori del centro storico. Rispetto all'anno passato, sono stati messi a disposizione 10mila euro in più. L'avviso è rivolto a soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro con la sola esclusione dei partiti politici e delle associazioni sindacali; soggetti pubblici o privati, anche con finalità di lucro, che presentino iniziative specifiche che devolvano il ricavato in beneficenza o che promuovano iniziative “comunque coerenti con gli atti di programmazione o indirizzo dell’ente, di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere il prestigio e l’immagine della città di Prato e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività”.

"Abbiamo finanziato l'avviso per le periferie con risorse importanti - afferma l'assessore alle Attività Produttive Benedetta Squittieri - Intendiamo infatti dare valore anche ai quartieri e ai paesi che compongono la città oltre che al centro storico, in collaborazione con le associazioni di categoria, le associazioni e i commercianti del territorio. Le proposte potranno avere l'obiettivo di promuovere o le luminarie, in accordo con il progetto dell'Amministrazione comunale e seguendo le indicazioni dell’Ufficio Pubblica illuminazione e del gestore della Pubblica illuminazione comunale, oppure iniziative di animazione del territorio". Le domande e la documentazione richiesta devono essere presentate entro le 13 del 16 ottobre al Protocollo Generale del Comune di Prato in piazza del Pesce. A questo link il testo dell'avviso e i moduli per la presentazione del progetto e la richiesta di contributo https://bitly.ws/Wx4f.