"Posto di polizia al pronto soccorso". Alberti (Pd) si appella ai sindaci perché venga aperto 24 ore su 24

"Al pronto soccorso serve un posto di polizia aperto 24 ore su 24 e la questione deve essere portata all’attenzione del prossimo Comitato sicurezza da parte dei sindaci della nostra provincia". Lo dice Gabriele Alberti, consigliere comunale del Pd ed ex presidente dello stesso consiglio, dopo l’ennesimo episodio di violenza che si è verificato al Santo Stefano, dove l’altra notte è stato necessario l’intervento della polizia per bloccare un 30enne, di nazionalità marocchina, che in preda ad un forte stato di agitazione stava creando scompiglio tra pazienti e personale sanitario, finendo con l’aggredire gli agenti che erano intervenuti per calmarlo. "Serve più sicurezza in ospedale per medici, infermieri e operatori sanitari, nei confronti dei quali stanno tornando a crescere episodi di aggressioni e violenza – dice ancora Alberti –. Durante il Covid siamo stati tutti d’accordo nel definire medici, infermieri, personale sociosanitario, volontari come eroi di quella terribile tragedia. Oggi invece assistiamo quasi indifferenti ad episodi di aggressioni che hanno ripreso a crescere con un trend preoccupante, soprattutto nel pronto soccorso". Non solo. Secondo il consigliere del Pd, profondo conoscitore del sistema sanitario pratese anche per la professione che svolge, si registrano episodi di violenza anche nei confronti del personale volontario in servizio sulle autoambulanze, danneggiamenti e furti sui mezzi sanitari.

"Per questo motivo credo che la direzione sanitaria locale, la Regione in particolare e anche noi come amministrazione comunale dobbiamo chiedere che siano introdotte alcune iniziative per cercare di contenere questi preoccupanti atti di violenza", aggiunge. Alberti condivide l’allarme lanciato dai sindacati: "Il personale in servizio al pronto soccorso è stanco di lavorare in condizioni di alto rischio per la propria incolumità e per quella degli assistiti – dice –. E’ assolutamente necessario che in un ospedale di una città come Prato ci sia un posto di polizia aperto 24 ore. Chiederemo con forza che questo problema venga trattato con urgenza, non è più possibile rimanere indifferenti". Intanto, alla ripartenza dell’attività del consiglio comunale dopo le ferie, Alberti chiederà che venga convocata una commissione 5 ad hoc per affrontare il problema in maniera più strutturale.