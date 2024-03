Post alluvione, stanziati fondi dal Comune

È stata approvata dal consiglio comunale l’ultima variazione al bilancio di previsione 2024-2026 con 19 voti favorevoli e 7 astenuti. La variazione contiene uno stanziamento di risorse del Comune per finanziare gli interventi post alluvione. Come ha spiegato l’assessora al bilancio Benedetta Squittieri, è la terza tranche di fondi comunali dopo il 2 novembre - due sul bilancio 2023 e una, questa, sul bilancio 2024 - per finanziare il ripristino dei danni provocati dalle inondazioni: in tutto dal bilancio comunale sono stati destinati 11,6 milioni di euro per i danni provocati dagli allagamenti. La variazione stanzia ulteriori 2.600.000 euro per interventi come quelli al cimitero di Chiesanuova, ma anche la ricostruzione del nido Arcobaleno dopo l’incendio che l’aveva devastato.