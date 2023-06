Pontormo, premiati gli studenti-poeti

Studenti-poeti, a Carmignano c’è una folta rosa di vincitori per il concorso "Diritti di-Versi", promosso dall’istituto comprensivo Pontormo.

Le tematiche dell’edizione 2023 erano i diritti umani e la cittadinanza attiva e alta è stata la partecipazione. Ecco i vincitori: per le prime classi, menzione speciale poesia "La Pace" a Niccolò Paccavia, I D; 3° posto poesia "La scia dell’acqua" di Anna Cintolesi, I E; 2° posto "Diritto di…" di Anna Cerbai, I B e 1° posto (ex aequo) "La guerra è una follia" di Leonardo Netri, I A e "Il colore del cuore" di Gaia Azzurri, I C. Per le classi seconde: menzione speciale poesia "L’aquilone" di Asia Anzidei, II C; 3° posto "Una strana famiglia" di Elena Assunti, II E; 2° posto "L’amore è una punizione" di Sara Fedeli, II A e 1° posto "Silenzio" di Stefano Scotti, II D.

Per le terze: 2° menzione speciale alla poesia "La guerra è" di Marco Testa, III D; 1° menzione speciale a "Indaco" di Anna Lapi, III B; 3° posto "La speranza" di Allegra Gestri, III C; 2° posto "Parole alla stazione" di Sofia Parigi, III E e 1° posto "Parole nel vento" di Isabella Rossi, III A.

Il concorso di poesia nasce nella scuola media in seno al Dipartimento umanistico, coordinato dalla professoressa Francesca Nicosia, ideatrice e organizzatrice del premio, insieme alle docenti Sara Massaro e Sonia Pratesi, tutte e tre anche giurate. Inoltre, nel ruolo di giurati i docenti di lettere: Pino Fenu, Francesca De Angelis, Paola Mazzoni, Dario Fossati, Sabrina Bambagioni, Elisa Gori, Francesco Manetti. A premiare il dirigente scolastico Luca Borgioli e i professori "giurati".

M.S.Q.