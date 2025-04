Ponte al Molino, Prato ha detto sì: il ritorno al doppio senso è vicino

Ponte al Molino, la riapertura per la circolazione a doppio senso si avvicina. Il Comune di Prato ha dato il via libera al ripristino del doppio senso di marcia, lungo la Strada Provinciale 8.

Il servizio infrastrutture "esprime parere favorevole -si legge nella lettera inviata dal Comune agli enti interessati - al ripristino del doppio senso di marcia sul ponte a Molino, a confine tra il Comune di Prato e il Comune di Poggio a Caiano ed alla esecuzione dei lavori che ritenete necessari per la gestione della circolazione".

Soddisfazione è stata espressa dal gruppo di Fratelli d’Italia in provincia: "Una presa di posizione attesa e importante - dicono il caporguppo di Fdi in provincia Giovanni Sardi e Tommaso Cocci, capogruppo in consiglio comunale a Prato - che arriva dopo mesi di discussioni e che segna una svolta concreta per la mobilità tra Poggio e l’area sud di Prato. La viabilità attuale, limitata a un solo senso di percorrenza, ha creato numerosi disagi a residenti, lavoratori e pendolari dei quartieri di Grignano, Fontanelle e Paperino, costretti ogni giorno a deviazioni e rallentamenti. Ora, con questo parere favorevole da parte del Comune, la palla passa alla Provincia di Prato, chiamata a chiudere il cerchio con il rilascio del nulla osta definitivo".

In consiglio provinciale il presidente Simone Calamai ha risposto all’interrogazione di FdI, riepilogando i passaggi che ci sono stati negli ultimi mesi, relativi all’istruttoria e alle integrazioni richieste, concludendo con una dichiarazione che guarda all’imminente riapertura: "Successivamente al riscontro del Comune di Prato - scrive Calamai nella risposta - l’istruttoria in corso prosegue con la verifica definitiva di tutti gli aspetti tecnici e amministrativi e, come condiviso con l’amministrazione comunale di Poggio a Caiano, sarà tenuta una riunione, con tutte le amministrazioni interessate dalla richiesta di cambio della viabilità lungo la S.P.8 in corrispondenza del Ponte al Molino, riguardo alla istruttoria tecnica e amministrativa".

"Fratelli d’Italia - cnclude Cocci - accoglie con favore questo importante passo in avanti e invita la Provincia di Prato ad attivarsi senza ulteriori indugi".

M. Serena Quercioli