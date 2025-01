"Ponte al Molino avrà il semaforo". I progetti di Palandri per Poggio

POGGIO A CAIANO

Secondo anno di mandato per Riccardo Palandri, sindaco di Poggio a Caiano, fra opere da completare e nuovi progetti.

Sindaco, sulla riapertura, tanto attesa, di ponte al Molino: ci sono passi avanti?

"C’è un accordo tra il Comune di Poggio e la Provincia di Prato per la riapertura a doppio senso. Il Comune ha deciso di porre in essere, a proprie spese, l’opzione, prevista dalla Provincia, che prevede il doppio senso con queste limitazioni: transito a doppio senso, in entrata e in uscita, consentito a mezzi di 3,5 tonnellate. Per quanto riguarda i mezzi con carico massimo di 26 tonnellate, i mezzi di soccorso e gli autobus, il doppio senso sarà alternato da impianto semaforico che avrà il compito di interrompere il flusso di traffico nella direzione opposta. Siamo contenti di questa soluzione. Inoltre, la Provincia si è resa disponibile a compartecipare all’acquisto dei semafori. A breve l’ufficio tecnico invierà alla Provincia la relazione tecnica finale con il doppio senso e l’impianto semaforico, dopodiché sarà rilasciata l’istruttoria per iniziare i lavori e riaprire a breve a doppio senso quel tratto di strada, evitando finalmente ai cittadini di Poggio e non solo, di passare per la rotonda di Sant’Angelo a Lecore per andare a Prato".

Riqualificazione del piano superiore delle Scuderie Medicee: quali sono le prospettive?

"E’ un progetto a lungo termine. C’è bisogno di un investimento notevole per farlo e sicuramente andrà adottata la formula mista pubblico-privato per reperire finanziamenti. Come? Stiamo già valutando alcune proposte arrivate".

Turismo: ci sono nuove idee per il 2025? Quali sono le tempistiche per l’area ex Isidoro?

"Riguardo al turismo abbiamo un volano importante rappresentato dalla villa medicea che richiama sempre tantissimi visitatori. A breve la sede della Pro Loco sarà spostata all’interno delle Scuderie e quando sarà terminato il parcheggio nell’area ex Isidoro in via Pratese, dove sosteranno i bus turistici, la nostra idea è quella di far sì che i turisti facciano a piedi il percorso prima alle Scuderie, dove alla Pro Loco troveranno in vendita libri e prodotti tipici locali e dove c’è il museo Soffici, poi una passeggiata lungo via Lorenzo il Magnifico e via Cancellieri con la presenza di diversi negozi per poi arrivare alla villa. Nell’area ex Isidoro attualmente vanno avanti i lavori per la realizzazione di un parcheggio che, come detto, vedrà anche stalli per la sosta dei bus turistici. E questo va nella direzione da noi auspicata, ovvero un nuovo modo di fare turismo non più chiuso al nostro territorio ma aprendoci alle realtà vicine e con le quali i rapporti sono ottimi. Il parcheggio vedrà anche posti per le auto. Il cantiere sarà pronto entro la primavera".

Al Poggetto, negli ex Magazzini GM, doveva essere trasferita la farmacia: a che punto siamo?

"Al Poggetto sarà spostata la farmacia nei nuovi locali acquistati dalla Farmacom, di cui il Comune di Poggio a Caiano detiene il 22% delle quote. Nella vecchia sede della farmacia saranno ampliati gli spazi per gli ambulatori dei dottori. La Casa della salute che sorgerà nella zona di via Giotto accanto e in sostituzione di quella esistente, è completamente finanziata dalla Regione, i lavori per l’installazione del cantiere sono già iniziati, a breve inizierà la costruzione della nuova palazzina e la ristrutturazione di quella vecchia. Siamo in attesa dell’intervento del presidente Giani per la posa della prima pietra".

Le campane di Alia per il vetro sembrano poche e occupano posti auto e la nuova raccolta è partita con molte difficoltà...

"Insieme ad Alia abbiamo cercato di individuare alcune zone che fossero le più idonee ma sicuramente ci saranno delle modifiche, gli uffici insieme alla polizia municipale stanno segnalando le criticità e a breve troveremo altri punti, oppure aggiungeremo altre campane".

M. Serena Quercioli