Polizia, sette denunce al giorno . In crescita le truffe informatiche: "I controlli in centro danno risultati"

La festa per il 172esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato è stata celebrata per la prima volta fuori Prato. Il questore Pasquale Antonio De Lorenzo ha scelto Montemurlo e le due centralissime piazza della Libertà e della Repubblica per sottolineare come il servizio del corpo di polizia sia rivolto a tutti i cittadini e a tutto il territorio. Un legame forte con Prato e i comuni della sua provincia, che Simone Calamai, sindaco di Montemurlo e presidente della Provincia, ha riconosciuto ospitando l’appuntamento. La pioggia ha costretto un cambio di programma e l’incontro si è svolto in sala Banti. Alla cerimonia ha partecipato il prefetto Michela Savina La Iacona, l’onorevole Chiara La Porta, lo scrittore Edoardo Nesi, autorità civili e religiose, associazioni di volontariato. Non poteva mancare il sindaco di Prato, Matteo Biffoni. Il questore De Lorenzo ha parlato della "sinergia operativa tra le varie forze di polizia statali e locali nell’importante compito a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e del controllo del territorio", ricordando "gli ottimi riscontri che si hanno dal progetto Prato centro e dai controlli al Serraglio".

Come di consueto, l’anniversario è stata l’occasione per fare il bilancio dell’attività della questura, dal primo aprile 2023 al 31 marzo 2024: in questi dodici mesi le denunce raccolte dall’ufficio preposto sono state 2.647, il che significa 7,25 al giorno, in lieve calo rispetto all’anno precedente, quando erano 7,7. Le denunce della squadra Volante sono state 1.020 (nel 2022 erano 1.361) e gli arresti sono stati 101, soprattutto per reati contro la persona, il patrimonio e per droga. Gli arresti, 70 in tutto, sono stati eseguiti anche dalla Squadra mobile che ha denunciato 124 persone e ha sequestrato oltre un chilo di cocaina, quasi 15 chili di hashish e marijuana e 240mila euro. Gli arresti totali sono aumentati di 2 unità rispetto al 2022. La Digos ha denunciato 50 persone (violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale) mentre i Daspo elevati sono stati 5. Grossa la mole di lavoro svolta dall’ufficio immigrazione: le pratiche acquisite sono state 25.482, quelle prodotte 17.373 e quelle consegnate 20.535. Tra le specialità, a cui il questore ha reso i propri ringrazimenti - polfer, polstrada e polposta - si evidenzia una crescita di reati in internet. In particolare, la polizia postale ha riscontraro 52 reati contro la persona a fronte delle 27 del 2022, 105 truffe online e 66 frodi in rete.

La festa è stata arricchita dalla presenza di un testimonial d’eccezione, l’attore Luc Merenda, indimenticabile protagonista di film del genere poliziesco anni ’70. Nel corso della cerimonia sono stati elargiti riconoscimenti ed economi a Fabio Barni Trampuz, Massimo Castaldo, Emilio Polidoro, Marco Fazzi, Gianluca Mignacco, Daniele Torresi, ai familiari del compianto Alessadro Biondi, Michela Scopece, Carlo De Lucia, Gaetano Parente, Giandavide Lucidi, Alessandro Caparco, Pierluigi Mottola, Alessio Bolino, Francesco Melani, Davide Pizzotti, Vincenzo Carofano. A conclusione cinque studenti del liceo musicale Cicognini-Rodari hanno suonato alcuni brani, tra cui l’inno di Mameli.

Sara Bessi