Polizia municipale: i dati. Tutte le attività del 2023. In un anno 1.334 multe

Incidenti stradali, abbandoni di rifiuti e controlli interforze sul territorio. Il 2023 è stato un anno di intenso lavoro per la polizia municipale di Poggio a Caiano e il comandante Matteo Maria Berti ha presentato il bilancio delle attività: è il suo primo report di un anno intero poiché nel 2022 è entrato in servizio dal 1° ottobre e lo scorso anno furono illustrati i risultati solo degli ultimi tre mesi.

Fra i dati 2023 spiccano tre notizie di reato di cui una per fuga dopo un incidente, una per guida in stato di ebbrezza e una per macellazione clandestina.

I sopralluoghi sono stati 64 di cui 7 disposti dalla Prefettura sulla commercializzazione dei derivati dalla canapa in tabacchi e negozi di sigarette elettroniche e poi 12 accertamenti igienico-sanitari/idoneità alloggiativa. Il capitolo incidenti e verbali è piuttosto "ricco" di numeri: 30 incidenti stradali, di cui 21 con feriti e ben 1334 verbali elevati per violazioni al codice della strada (di cui 1065 per divieto di sosta, pulizia strada, disco orario o intralci al traffico e 90 verbali per omessa revisione al veicolo, 15 per circolazione senza assicurazione, 18 per il mancato uso delle cinture di sicurezza e 13 per l’uso dei cellulari alla guida). Negli ultimi tre mesi del 2022 furono staccati ben 530 verbali per revisioni e assicurazioni scadute, patenti straniere non convertite e divieti di sosta. Nel 2023, 12 sono state le patente ritirate su ordinanza della prefettura e un documento di guida è stato ritirato dopo un incidente. Fra i verbali amministrativi merita ricordare quello per atti osceni in luogo pubblico e fu una vigilessa a bloccare l’uomo in pieno centro.

Nel 2023 sono stati ritrovati 24 veicoli abbandonati, di cui 19 sono stati avviati alla demolizione. Sono stati circa 200 i servizi di pattuglia nel 2023. Infine, è stato ampliato il servizio sul territorio poggese con telecamere anche di lettura targa dei mezzi. E nel 2024 dovrà essere definita anche la questione della nuova sede della polizia municipale.

