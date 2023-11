Controlli della polizia a Prato: arrestati 2 ricercati

Prato, 15 novembre 2023 – Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Prato, ha arrestato, in due distinte circostanze, due persone ricercate da tempo. Nel dettaglio, una squadra delle forze dell’ordine, alle 13.30 circa, mentre perlustrava la zona della stazione ferroviaria di Porta al Serraglio, ha fermato un giovane ritenuto sospetto. È stato poi identificato per un 27enne di nazionalità centro africana sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Messina ad aprile scorso.

Una volta accompagnato in ufficio per ulteriori accertamenti e per gli adempimenti di rito è stato arrestato e portato in carcere. Sempre ieri pomeriggio, una seconda volante, impegnata nel medesimo servizio di controllo del territorio nel centro storico, sempre in Piazza dell'Università, ha identificato un secondo straniero, che destava sospetti.

Identificato per un cittadino di nazionalità marocchina di 39 anni, l'uomo è risultato essere ricercato poiché gravato da un ordine di cattura emesso dalla Procura di Firenze a ottobre scorso. L'uomo è stato trovato in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso e quindi denunciato in stato di libertà, al termine degli atti è stato arrestato e portato in carcere.