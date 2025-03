Politeama Spring Dance . I colori della primavera con l’energia del balletto

Sboccia la margherita colorata di Politeama Spring Dance ed è quasi primavera. Un’immagine floreale verde su sfondo arancio dà il benvenuto alla rassegna di danza, alla sua terza edizione, spaziando fra classico e contemporaneo, lungo un filo rosso che intreccia la stagione di prosa e mantiene uno sguardo attento sulle compagnie del territorio.

Si parte con l’omaggio a Shakespeare in Sogno di una notte di mezza estate, mercoledì 5 marzo alle 21 con la Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello. Lo spettacolo porta la firma di Davide Bombana, nome di spicco della danza internazionale, già primo ballerino del Teatro alla Scala, ex direttore del Maggio Danza e del corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo. Eleganti nei costumi firmati da Ermanno Scervino, i dieci danzatori (Giuliana Bonaffini, Emiliano Candiago, Matheus De Oliveira Alves, Ginevra Gioli, Gaia Mondini, Giulia Orlando, Riccardo Papa, Niccolò Poggini, Frederic Zoungla, Rebeca Zucchegni) interpretano i quattro giovani amanti shakespeariani (Ermia, Elena, Lisandro e Demetrio) e i personaggi fantastici dell’opera (Oberon, Titania e il folletto dispettoso Puck).

In un alternarsi di musiche classiche e contemporanee, dal romantico tedesco Felix Mendelssohn Bartholdy al contemporaneo islandese Johann Johannsson (autore delle colonne sonore di tanti film, come Arrival e La teoria del tutto). "Il punto di partenza della mia versione del “Sogno” – scrive il coreografo Bombana - si basa sulla figura di Ermia, una giovane ragazza, che rifiuta un matrimonio impostole dalla famiglia ribellandosi e rifiutando in modo veemente ogni tipo di convenzione".

Il secondo appuntamento sarà lunedì 28 aprile, con un’inedita produzione di Florence Dance Festival che prende ispirazione da un’appassionata saga familiare divenuta un famoso romanzo e una serie tv dal titolo "La Sicilia dei fratelli Florio - l’inizio". Il terzo, mercoledì 14 maggio, sarà un viaggio attraverso le grandi hit di musica italiana, dagli anni Sessanta a oggi, con "That’s Amore" del Balletto di Siena (mercoledì 14 maggio).

Tre titoli fra marzo e maggio, tre proposte di coreografie diverse ma accomunate dalla volontà di riunire tutte le anime del mondo coreutico in un cartellone che farà sbocciare in anticipo la primavera sul palcoscenico del Politeama. Politeama Spring Dance guarda con interesse alla presenza nutrita sul territorio delle scuole di danza, per le quali è prevista una riduzione speciale del biglietto d’ingresso ai tre spettacoli a 10 euro.

"La continuità nel riproporre una rassegna – sottolinea la presidente della Fondazione Politeama Beatrice Magnolfi – è importante per formare un pubblico sempre più consapevole e attento verso i linguaggi della danza, un alfabeto universale che scavalca confini, trasmette emozioni e parla attraverso il corpo senza parole. Confidiamo in una relazione sempre più forte con le scuole del territorio, con gli allievi e gli insegnanti".

I biglietti interi costano 20 euro, 10 euro per under 25 e allievi scuole di danza. Si possono acquistare attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice o in biglietteria del teatro. Prima dello spettacolo possibilità di aperitivo con buffet su prenotazione (15 euro) scrivendo a [email protected] o con WhatsApp al numero 388 7897303.