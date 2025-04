Poggio, sos abitazioni. Consegnata una casa

Emergenza abitativa, a Poggio a Caiano è stato consegnato anche il quinto appartamento, di proprietà comunale, ad una famiglia. Gli alloggi di proprietà del Comune sono cinque dislocati sul territorio. L’ultimo consegnato, in ordine di tempo, è stato dato al Comune, dopo un lungo iter durato anni, attraverso un decreto di destinazione di beni immobili dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Ora è stato trasferito come patrimonio al Comune che lo ha destinato a favore di soggetti vulnerabili o in condizioni socio-economiche precarie. "Sono contento di questo risultato – commenta il sindaco di Poggio Riccardo Palandri – perché siamo riusciti a dare degli alloggi a persone che, purtroppo, si trovano in condizioni economiche tali da non poter permettersi un affitto. Infatti, per questi immobili pagano un canone di locazione calmierato". "Alcuni dei destinatari degli appartamenti che abbiamo dato vivevano in affittacamere che venivano pagati dal Comune – conclude il sindaco – Adesso, invece, vivono in un appartamento con tutti i servizi e questo è importante anche per la vita delle persone stesse". Le case sono state assegnate in seguito alla graduatoria dopo che il Comune aveva pubblicato un avviso pubblico per l’emergenza alloggiativa. Oltre a poter contare sulla graduatoria Epp, dell’Edilizia pubblica pratese, il Comune ha messo in atto anche un altro progetto, avviato lo scorso anno, quello della coabitazione per uomini soli alle prese con l’emergenza alloggiativa. Uomini che, per varie vicissitudini della vita si sono ritrovati soli, ora vivono sotto lo stesso tetto nel medesimo alloggio.