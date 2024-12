Poggio a Caiano piange il piccolo Elio, morto con la famiglia nella tragedia di Firenze

Poggio a Caiano (Prato), 20 dicembre 2024 – Anche il Comune di Poggio a Caiano colpito dalla tragedia di San Felice a Ema, dove a perdere la vita è stato il piccolo Elio Racheli, 11 anni, insieme al padre Matteo e alla nuova compagna del genitore, Margarida Alcione.

Famiglia sterminata dal monossido in via di San Felice a Ema (Giuseppe Cabras/New Press Photo)

"La tragedia di ieri avvenuta alle porte di Firenze dove a causa del monossido di carbonio, all'interno della loro abitazione, sono morte tre persone ci colpisce da vicino”, scrive l'amministrazione comunale di Poggio a Caiano sui propri canali social, ricordando come il piccolo Elio avesse frequentato, fino a pochissimo tempo fa, le scuole in paese, pur non essendo residente in paese.

Inoltre, fino allo scorso anno, era tesserato con la società calcistica Csd Poggio a Caiano 1909. "Il sindaco e l'intera amministrazione comunale partecipano con profonda commozione al dolore dei familiari per questa tragedia che lascia senza parole". Cordoglio per la scomparsa dell'11enne e dei suoi familiari anche dallo stesso club calcistico: "Il piccolo Elio - il post sui social - era tesserato con la nostra società fino allo scorso anno, nella squadra del 2013. La società Csd Poggio a Caiano 1909 partecipa con profonda commozione al dolore dei familiari per questa tragedia che lascia senza parole. Domani in campo verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Elio".