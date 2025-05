Pnrr, opere per 22 milioni tra verde e mobilità. Cantieri conclusi al 70%

Prosegue l’attuazione del Pnrr in città per oltre 22 milioni di euro in opere pubbliche per infrastrutture, mobilità sostenibile, verde scolastico, transizione digitale ed ecologica. Lo stato di avanzamento dei progetti è stato al centro della seduta congiunta delle Commissioni consiliari 2 e 3, che monitorano i cantieri Pnrr. "Siamo al 70% dello stato di attuazione per opere legate a mobilità, digitalizzazione e verde scolastico – spiega l’assessore Marco Sapia –. Contiamo su un’accelerazione entro la fine dell’anno per completare molti cantieri". Il totale degli interventi ammonta a circa 70 milioni di euro, di cui 53 milioni da fondi Pnrr e 17 milioni da cofinanziamento comunale e regionale. Uno dei filoni principali è il verde scolastico per la didattica all’aperto: sono 40 le scuole coinvolte, con un investimento complessivo di 3,8 milioni. Gli interventi, avviati tra la metà e la fine del 2023, sono in gran parte già conclusi, come quelli al nido Corridoni, alle scuole dell’infanzia Astrolabio, Cafaggio, Galilei e Vergaio, alle primarie Puccini, Meucci e Leonardo Da Vinci, e alle medie Fermi e Convenevole. A fine 2023 è partita anche la realizzazione del nuovo centro per bambini e famiglie Abatoni, nella ex scuola materna, con un investimento di 676mila euro.

Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, 8,1 milioni di euro per l’acquisto di autobus elettrici e la realizzazione di stazioni di ricarica, con l’obiettivo di rinnovare la flotta e migliorare il servizio di trasporto pubblico. Un altro grande progetto è la Ciclovia del Sole, che collegherà Verona a Firenze, con un tratto di 11,3 km che attraversa Prato seguendo in gran parte l’argine del Bisenzio, per un investimento di 3,3 milioni. A questo si aggiungono sette interventi per la ricucitura dei tratti ciclabili esistenti, finalizzati a connettere le aree periferiche della città e rafforzare la mobilità dolce, per un totale di 3,85 milioni. Tra questi, la riqualificazione di piazza della Stazione centrale, avviata a marzo, con nuova sosta per auto e autobus, marciapiedi e una ciclostazione da 80 posti; la riqualificazione di via Catani, partita a febbraio; In corso anche l’intervento (320mila euro) avviato nel settembre 2024 per la realizzazione di corsie ciclabili a Borgonuovo lungo i due assi di via Filzi e via Pistoiese, quello di Galciana, Vergaio e zona nuovo ospedale (380mila euro) e quello a Coiano e Chiesanuova per realizzare un percorso ciclopedonale lungo via Liliana Rossi e lungo viale Fratelli Cervi (763mila euro), oltre alla previsione di un collegamento della parte nord della citta con bike lane lungo via Bologna, via Campana e via De Amicis. Sono invece quasi conclusi i lavori per le tratte ciclabili a Narnali e Maliseti, mentre sono stati completati lo scorso anno gli interventi su via Roma, via Carlo Marx e via Arcangeli. Terminato a marzo anche l’intervento per migliorare l’accessibilità al Museo di Palazzo Pretorio, per un importo di 417mila euro. Quasi completati anche i vari progetti di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione, per un valore complessivo di circa 1,6 milioni di euro.