Plastica riciclata per gli alimenti. Capp Plast è la prima in Italia : "La ricerca è nel dna pratese"

Plastica riciclata per il settore alimentare. Un traguardo storico per la Capp Plast che è la prima azienda in Italia a ottenere la nuova certificazione europea. Il materiale potrà essere impiegato nella realizzazione di grandi contenitori (come ad esempio le casse) e materiali flessibili (le classiche buste) da utilizzare per gli alimenti. In discussione, nello specifico, c’è la possibilità di usare la plastica riciclata per contenitori che vengano a contatto con i generi ortofrutticoli. Una certificazione che, dal mese scorso, Capp Plast ha ottenuto per prima in Italia.

Azienda leader su scala europea in produzione e rigenerazione di imballaggi flessibili, contenitori e flaconi, attiva dal 1960 a Prato e varie sedi operative in Italia e in Europa con all’attivo 200 dipendenti. Il percorso nell’azienda di via Galcianese viene da lontano, dal 2018. E si è concluso con il riconoscimento dall’Europa. L’Asl Toscana ha effettuato un’approfondita attività di verifica sui processi produttivi e sugli impianti di riciclo di Capp Plast, e alla fine ha certificato la presenza di uno standard che assicura la possibilità di utilizzare in tutta sicurezza plastica riciclata per contenitori da impiegare nel settore ortofrutticolo.

"L’attività di ricerca e di innovazione è nel dna della nostra azienda – commenta Adriano Baldi, presidente di Capp Plast -. Da sempre l’azienda opera in questa direzione, esaltando qualità, performance e sostenibilità del prodotto in plastica. Questa certificazione, inoltre, è la dimostrazione di come la cultura del riciclo e della rigenerazione sia un tratto distintivo della provincia pratese, non solo nel tessile, ma anche per le applicazioni a uso alimentare".

Un’eccellenza del distretto, premiata nel 2021 con lo Stefanino d’Oro, che porta avanti la tradizione di innovazione di Prato. "Questa esperienza è particolarmente interessante e siamo orgogliosi di avere sul nostro territorio un’impresa di tale livello, attenta alla rigenerazione di un prodotto su cui spesso i luoghi comuni hanno avuto la meglio sulla realtà dei fatti - sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. La rigenerazione della plastica permette di utilizzare questo materiale all’infinito e la consapevolezza dei cittadini è fondamentale per poter massimizzare gli investimenti tecnologici e innovativi che da anni Capp Plast sta portando avanti, anticipando anche gli obiettivi dell’agenda europea sull’economia circolare".

Al di là dell’impegno sul settore ortofrutticolo, Capp Plast è attiva su riciclo e rigenerazione della plastica in molteplici ambiti. Ad esempio alle aziende fornisce contenitori in plastica con un ciclo di vita infinito assicurando il ritiro delle casse a fine vita, poi le reimmette nel ciclo produttivo aziendale.