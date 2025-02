Pizzica e tarantelle per aiutare l’Unicef

Il circolo Arci Borgonuovo festeggia la giornata dedicata delle donne ricordando che in tante parti del mondo le bambine non hanno diritto all’istruzione. L’appuntamento è per sabato 8 marzo alle 20 con una spizzata di beneficenza presso la sede del circolo in via Lorenzo da Prato,17 (adulti 20 euro e bambini 10 euro). Pizzica e tarantelle con Giusy Andrisani e le "pizzicate", musica con Ocream. Il ricavato della serata sarà devoluto ad Unicef per i progetti di istruzione delle bambine. Prenotazioni: 0574-42900997; 343-3962179.

L’Unicef, lo ricordiamo, finanzia nei Paesi disagiati la costruzione di scuole, forma il corpo insegnante e mette a disposizione materiale didattico a favore di una scuola obbligatoria e gratuita, dell’installazione di impianti sanitari e affinché gli allievi ricevano un pasto caldo.

L’obiettivo è quello che l’infanzia abbia la possibilità di imparare a leggere e a scrivere. Nel mondo, più della metà dei bambini che non frequentano la scuola vive in Africa e le donne rappresentano ancora i due terzi di tutti gli adulti che non sanno leggere e scrivere. Parallelamente all’istruzione scolastica, le giovani donne vengono informate sui principi igienici basilari e sulla prevenzione. Sette anni fa il Miur e l’Unicef hanno promosso il progetto "Una scuola amica" per favorire la conoscenza e l’attuazione della "Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza".

