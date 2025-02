"Più posti auto a Cafaggio? Le soluzioni"

Chiedevano più parcheggi attorno a via Roma. La petizione di alcuni residenti di Cafaggio è stata al centro della commissione consiliare 3 che si è tenuta l’altro giorno. Tra le richieste avanzate anche la manutenzione stradale soprattutto in via Cino da Pistoia e più sicurezza stradale in via Roma, con interventi di "traffic calming", come attraversamenti pedonali protetti.

Marco Sapia (foto), assessore ai Lavori pubblici, Patrimonio e Frazioni, si è mosso con gli uffici e per quanto riguarda i parcheggi un prima soluzione già c’è: "Si è ipotizzato di ricavare 6 posti auto di fronte alla farmacia su via Roma, dove ora c’è sorta di aiuola spartitraffico inutilizzata. In prospettiva, invece è possibile ragionare su un terreno che si trova in via Jacopone da Todi: non è di proprietà del Comune, ma si potrebbe avviare un percorso per realizzare quindici posti auto".

Insomma, un primo intervento, più rapido, per offrire intanto ai residenti qualche posto auto in più e un altro che richiederà un po’ più di tempo. Alla commissione, dove è intervenuto un gruppetto di cittadini presentando la petizione, hanno partecipato sia l’assessore Marco Sapia sia Cristina Sanzò, assessore alla Mobilità e Bilancio. I residenti, tra le altre cose, hanno chiesto se fosse possibile mettere via Roma a senso unico, per ricavarne anche posti auto. La simulazione fatta dagli uffici, ha indicato però questa soluzione come non conveniente e risolutiva: i due sensi di marcia, si è visto, garantiscono un traffico regolare.

m. c.