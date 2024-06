Più informazioni e ispettori. Alia batte evasori e incivili

PRATO

Movida, Macrolotto Zero e condomini critici: sono le tre macroaree sulle quali si è concentrato il progetto di comunicazione ideato dal Comune e da Alia Multiutility per contrastare gli abbandoni di rifiuti, migliorare la raccolta differenziata e promuovere il decoro urbano. Dodici mesi in campo con mediatori e ispettori ambientali che hanno portato a risultati concreti: più di 11.000 metri quadrati recuperati a Tari e inseriti a ruolo, 73 evasori individuati, 10 tonnellate di plastica recuperate in un anno grazie ai nuovi cestini bi-frazione installati in centro storico, ma soprattutto una considerevole diminuzione delle sanzioni a parità di controlli.

"Un progetto importante che ha dato risultati tangibili dopo gli interventi di sensibilizzazione conclusi in centro storico nelle serate di più intensa movida, in alcuni dei condomini più problematici dal punto di vista della gestione della differenziata e nel Macrolotto Zero", commenta Nicola Ciolini, vicepresidente di Alia Multiutility. "In una realtà multietnica e già virtuosa come Prato, che dal punto di vista quantitativo supera il 72% di raccolta differenziata, è strategico tenere alta l’attenzione e lavorare sui dettagli per incrementare il decoro, contrastare le irregolarità e migliorare la qualità della raccolta".

Il percorso è partito nel maggio del 2023, con una prima fase di ascolto e coinvolgimento dei cittadini, delle varie comunità e categorie economiche. La seconda fase del progetto, che ha interessato il centro storico di Prato, ha ruotato attorno a 19 serate di sensibilizzazione e informazione, tra luglio e settembre 2023, più di 500 quiz sulla raccolta differenziata e interviste ai frequentatori della movida, insieme al posizionamento di 105 nuovi cestini bi-frazione per imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo e rifiuti indifferenziati e l‘affissione di 400 manifesti e 250 locandine nelle attività commerciali. I cestini bi-frazione, uniti alle azioni di sensibilizzazione, hanno portato a un aumento di circa 40 chilogrammi al giorno nella raccolta di plastica e alluminio, per un totale di circa 10 tonnellate recuperata in 12 mesi. In un anno i controlli degli ispettori ambientali di Alia in centro storico sono stati 3.187, i rifiuti ispezionati 3.455, le sanzioni elevate 52.

La terza fase del progetto ha interessato 90 grandi condomini ritenuti problematici dal punto di vista del rispetto del decoro e delle regole: in totale sono state 2.905 le utenze intercettate e informate. Fra ottobre 2023 e aprile 2024, dagli ispettori ambientali, che hanno elevato un totale di 41 sanzioni in 24 condomini (27% del totale), confermando un calo delle irregolarità. In 5 casi (pari al 6% del totale) i residenti hanno recepito tutte le informazioni e modificato le proprie abitudini. Rimane, al tempo stesso, uno zoccolo duro di condomini (14%) che presentato grandi criticità nella gestione delle piazzole dedicate alla raccolta differenziata. Infine attenzione al Macrolotto Zero dove sono stati effettuati 8.375 controlli per un totale di 172 sanzioni. Sono stati inoltre individuati 73 evasori e recuperati 11.537 metri quadrati che non figuravano sottoposti a Tari.