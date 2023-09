Pista Rossa, installato il nuovo defibrillatore. Prestanti: "È per tutti" La Pro Loco, la Misericordia e Spizzettando hanno reso possibile l'installazione di un defibrillatore pubblico alla Pista Rossa di Seano, un luogo di ritrovo per tutte le età. Una sicurezza in più per i bambini e gli adulti che frequentano il luogo.