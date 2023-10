Piscina, slitta la riapertura: "Nuove analisi"

La riapertura della piscina di Comeana non sarà il 16 ottobre ma è posticipata in quanto l’Asl ha richiesto analisi suppletive. A comunicarlo ai primi iscritti è stato ieri il Cgfs Prato che è il nuovo gestore.

Non ci sarà la perdita delle lezioni acquistate ma solo da aspettare qualche giorno in più. Le analisi suppletive sono state richieste in quanto, oltre al periodo di inattività dell’impianto, sono emerse alcune problematiche del passato. Il Cgfs, lo ricordiamo, ha vinto il bando promosso dal Comune di Carmignano e il progetto in senso più ampio prevede anche la realizzazione di due campi da padel nello spazio verde antistante la piscina e di un container bar, nella parte a fianco delle vetrate.

La piscina rimane a sei corsie, ci sarà la scuola di nuoto col modello pratese che sarà esportato anche a Comeana, e poi la collaborazione con le scuole. La domenica previsto il nuoto libero e la presenza di corsie a disposizione dell’acquaticità fra bambini e genitori. L’idea di fondo, del Comune e dei nuovi gestori, è quella di fare vivere tutto il giorno, da mattina a sera, e tutti i giorni l’area sportiva. Il Cgfs Prato ha già aperto le iscrizioni alla scuola nuoto per adulti, quella per bambini, ai corsi di acquagym e nuoto libero. Per informazioni: 0574.43621. L’ufficio iscrizioni del Cgfs è in via Roma 258 a Prato, aperto per le iscrizioni dal 16 ottobre il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 12 alle 17. Sino al 13 ottobre l’orario invece è il mercoledì e venerdì dalle 8 alle 16 e il giovedì dalle 10 alle 18. Tutte le attività sono su www.cgfs.it dove si possono consultare anche gli orari dei corsi.